Мишустин дал поручения по финансовому оздоровлению сферы ЖКХ

В ноябре прошлого года кабмин России утвердил предельные параметры индексации платы за жилищно-коммунальные услуги на 2026 г. Тарифы повысились с 1 января, их повторно поднимут 1 октября. С 1 января рост тарифов для регионов составил в среднем 1,7%. Второе повышение будет более значительным и дифференцированным.