Мишустин дал поручения по финансовому оздоровлению сферы ЖКХ

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил актуализировать стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) до 2030 г. с прогнозом до 2035 г. с учетом современных требований к ним до 1 октября 2026 г.

Этим займется Минстрой вместе с другими федеральными органами исполнительной власти. Еще один важный аспект работы связан с финансовым оздоровлением сферы ЖКХ. Он подразумевает проработку изменений нормативного регулирования в части обеспечения сбалансированной тарифной политики.

16 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости отслеживать жалобы населения на резкое повышение платы за услуги ЖКХ и принимать меры.

9 декабря 2025 г. президент РФ Владимир Путин указал, что рост тарифов ЖКХ неизбежен и происходит из-за инфляции. По его словам, чтобы тарифы «не взлетали до небес», за ними должна следить Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

В ноябре прошлого года кабмин России утвердил предельные параметры индексации платы за жилищно-коммунальные услуги на 2026 г. Тарифы повысились с 1 января, их повторно поднимут 1 октября. С 1 января рост тарифов для регионов составил в среднем 1,7%. Второе повышение будет более значительным и дифференцированным.

