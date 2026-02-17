ЦБ вернется к нейтральной денежно-кредитной политике в течение 2027 года
Центробанк вернется к нейтральной денежно-кредитной политике в течение 2027 г. Об этом заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин на конференции «Макромастерская: актуальные вопросы макроэкономики и перспективные направления регионального экономического анализа», передает «РИА Новости».
Нейтральная ключевая ставка составляет 7,5-8,5% в номинальном выражении.
23 января Заботкин сообщил, что говорить о возвращении к нейтральной денежно-кредитной политике рано. По его словам, инфляция еще выше цели, не говоря уже об инфляционных ожиданиях, которые «пока вообще сильно не снизились».
13 февраля совет директоров ЦБ опустил ключевую ставку на 0,5 п. п. до 15,5%. Это шестое снижение ставки подряд. Такого решения ожидали пятеро из 21 участника консенсус-прогноза «Ведомостей». Большинство прогнозировали сохранение ставки, а один предполагал как сохранение, так и снижение на 0,5 п. п.
16 февраля семь из девяти респондентов «Ведомостей» спрогнозировали, что регулятор вновь понизит ключевую ставку минимум на 50 б. п. на заседании 20 марта. Еще двое опрошенных не исключили сохранения ставки на текущем уровне.