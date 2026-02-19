ЦБ достиг компромисса с Минфином по теме ограничений на вывоз золота физлицами
Банк России и Минфин смогли достигнуть компромисса по вопросу ограничения на вывоз из страны золота физическими лицами. Об этом сообщил заместитель председателя регулятора Алексей Гузнов в кулуарах форума «Кибербезопасность в финансах».
«Готовится определенное нормативное решение на этот счет», – уточнил Гузнов (цитата по «Интерфаксу»).
29 января Минфин внес в правительство предложение об ограничении вывоза физлицами золота за рубеж в слитках от 100 г.
На следующий день заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал, что ввести ограничения на вывоз физлицами золота через страны Таможенного союза планируется с 1 сентября.
В сентябре 2025 г. Моиссев заявлял о разработке проекта указа президента РФ Владимира Путина, ограничивающего россиянам вывоз золота за границу. В отличие от ранее рассматриваемого ограничения в денежном эквиваленте (более $10 000), финальная версия документа установит лимит по весу – 100 г для монетарных слитков. Минфин собирался реализовать меру до конца прошлого года.
Гузнов говорил, что ЦБ не поддерживает возможные ограничения для граждан на вывоз физического золота из России. Он указывал, что это может негативно сказаться на трансграничных расчетах, в которых задействован драгметалл.