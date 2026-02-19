ЦБ достиг компромисса с Минфином по теме ограничений на вывоз золота физлицами

В сентябре 2025 г. Моиссев заявлял о разработке проекта указа президента РФ Владимира Путина, ограничивающего россиянам вывоз золота за границу. В отличие от ранее рассматриваемого ограничения в денежном эквиваленте (более $10 000), финальная версия документа установит лимит по весу – 100 г для монетарных слитков. Минфин собирался реализовать меру до конца прошлого года.