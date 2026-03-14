«РИА Новости»: релоканты создали на Бали «русскую экономику»
За последние годы на индонезийском острове Бали сформировалась российская экономическая сфера, годовой оборот которой может достигать миллионов долларов. Об этом «РИА Новости» сообщили местные предприниматели.
Бизнесмены отмечают, что за последние годы на Бали возникла устойчивая система услуг, ориентированных в основном на русскоязычных клиентов – туристов, удаленных работников и релокантов. Один из собеседников агентства рассказал, что раньше это были отдельные проекты, такие как кафе или школы серфинга, а сейчас это полноценная экосистема.
Он добавил, что значительная часть экономики острова сосредоточена вокруг аренды вилл, рестораторов, онлайн-сервисов и креативных индустрий. Часть проектов ориентирована на международную аудиторию, но управляется русскоязычными командами.
Руководитель нескольких развлекательных заведений на острове также рассказал, что русскоязычное сообщество стало одним из самых активных в бизнес-среде Бали. Большинство проектов ориентированы не только на русскоязычных клиентов, но и на туристов из Европы и Австралии, добавил он.
Посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в феврале сообщал, что некоторым россиянам на Бали грозят уголовные дела из-за создания пирамид в сфере недвижимости. Дипломат отметил, что обеспокоенность вызывает бизнес, который ведут некоторые россияне, особенно проекты, связанные с возведением жилья. По его словам, в посольство поступают обращения по этим вопросам и они носят разный характер. Есть конкретные обвинения в адрес российских инициаторов таких проектов, которых подозревают в сборе средств под обещания построить апартаменты с последующим невыполнением обязательств.