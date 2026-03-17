Профицит внешней торговли России в январе снизился до $6,6 млрд

Профицит внешней торговли России в январе 2026 г. составил $6,6 млрд, снизившись с $7,4 млрд годом раньше. Об этом говорится в опубликованных материалах предварительной оценки ЦБ.

«Уменьшение показателя в январе 2026 г. к январю 2025 г. обусловлено более весомым сокращением экспорта товаров по сравнению с импортом», – пояснили в Банке России.

Дефицит баланса услуг в январе составил $3,4 млрд против $3,0 млрд годом раньше и $5,9 млрд в декабре 2025 г. В ЦБ отметили, что рост дефицита в годовом выражении обусловлен увеличением расходов россиян за рубежом, а также ростом импорта услуг, включая строительные.

Совокупный дефицит первичных и вторичных доходов увеличился до $2,8 млрд ($1,6 млрд годом ранее). В ЦБ отметили, что основным фактором стало увеличение начисленных в пользу нерезидентов дивидендов.

Иностранные активы (без учета резервов) выросли на $3,8 млрд против $8,4 млрд в январе 2025 г., главным образом за счет прочих инвестиций. Привлечение внешних обязательств увеличилось до $3,8 млрд ($2,7 млрд в январе 2025 г.).

Резервные активы в январе, по данным Центробанка, сократились на $3,0 млрд после снижения на $0,2 млрд в декабре 2025 г.

11 февраля сообщалось, что в декабре 2025 г. профицит внешней торговли РФ вырос до $10 млрд. Экспорт товаров тогда составил $43,5 млрд, увеличившись на 10% год к году, а импорт вырос на 14% до $33,5 млрд.

