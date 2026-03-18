Решетников рассказал, что мешает росту экономики
Долгосрочному росту российской экономики препятствуют внутренние ограничения, включая замедление инвестиций и бюджетные факторы. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на коллегии ведомства.
«Решать ее предстоит в условиях неопределенности и вызовов. Из внешних – это нарастающие санкционные ограничения, торговые войны и геополитические конфликты. Из внутренних – бюджетные ограничения, усиление конкуренции, в том числе с импортом, снижение рентабельности предприятий, замедление экономики и инвестиций», – отметил Решетников (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, потенциал роста зависит от инвестиционной активности бизнеса, адаптации компаний и эффективности господдержки.
Министр также указал на необходимость структурных преобразований, направленных на снижение издержек и повышение эффективности экономики. В числе приоритетов он назвал улучшение инвестиционного климата, рост производительности труда, развитие конкуренции и ускорение внедрения технологий. Важным фактором также остается уверенность бизнеса в защите прав собственности и активная внешнеэкономическая политика.
13 февраля Решетников говорил, что Минэкономразвития прогнозирует дальнейшее замедление экономики в первом полугодии 2026 г. По словам министра, восстановление ожидается в лучшем случае в конце 2026 г., но более вероятно, что в 2027 г. Официальный прогноз ведомства, опубликованный в сентябре 2025 г., предполагает увеличение ВВП на 1,3% в 2026 г.
25 февраля глава Минэкномразвития также сообщал, что инфляционный всплеск, зафиксированный в начале года, уже пройден, а влияние налоговых изменений оказалось ниже ожиданий. По его словам, годовая инфляция опустилась ниже 6% – 5,85%.
11 марта аналитики Банка России понизили прогноз по темпам роста ВВП в 2026 г. до 1%, следует из результатов макроэкономического опроса ЦБ. Оценки экономического роста на 2027 г. также были снижены с 1,7% до 1,6%, а на 2028 г. сохранены и составляют 1,8%.