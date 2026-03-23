Набиуллина назвала рецепт экономического роста России
Рецепт экономического роста в России надо искать в стимулах для повышения производительности труда, а не в мягкой денежно-кредитной политике (ДКП). Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета регулятора за 2025 г.
«Рецепт ускорения экономического роста, на наш взгляд, нужно искать не в мягкой денежно-кредитной политике, которая выливается в рост цен, а в стимулах для повышения производительности труда», – сказала она (ее выступление опубликовано на сайте ЦБ).
Глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что долгосрочному росту российской экономики препятствуют внутренние ограничения, включая замедление инвестиций и бюджетные факторы. «Решать ее предстоит в условиях неопределенности и вызовов. Из внешних – это нарастающие санкционные ограничения, торговые войны и геополитические конфликты. Из внутренних – бюджетные ограничения, усиление конкуренции, в том числе с импортом, снижение рентабельности предприятий, замедление экономики и инвестиций», – отметил Решетников. По его словам, потенциал роста зависит от инвестиционной активности бизнеса, адаптации компаний и эффективности господдержки.
Министр также указал на необходимость структурных преобразований, направленных на снижение издержек и повышение эффективности экономики. В числе приоритетов он назвал улучшение инвестиционного климата, рост производительности труда, развитие конкуренции и ускорение внедрения технологий. Важным фактором также остается уверенность бизнеса в защите прав собственности и активная внешнеэкономическая политика.
13 февраля Решетников говорил, что Минэкономразвития прогнозирует дальнейшее замедление экономики в первом полугодии 2026 г. По словам министра, восстановление ожидается в лучшем случае в конце 2026 г., но более вероятно, что в 2027 г. Официальный прогноз ведомства, опубликованный в сентябре 2025 г., предполагает увеличение ВВП на 1,3% в 2026 г.