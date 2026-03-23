Набиуллина назвала рецепт экономического роста России

Глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что долгосрочному росту российской экономики препятствуют внутренние ограничения, включая замедление инвестиций и бюджетные факторы. «Решать ее предстоит в условиях неопределенности и вызовов. Из внешних – это нарастающие санкционные ограничения, торговые войны и геополитические конфликты. Из внутренних – бюджетные ограничения, усиление конкуренции, в том числе с импортом, снижение рентабельности предприятий, замедление экономики и инвестиций», ­– отметил Решетников. По его словам, потенциал роста зависит от инвестиционной активности бизнеса, адаптации компаний и эффективности господдержки.