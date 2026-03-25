Южная Корея допустила импорт российской нафты
Власти Южной Кореи получили подтверждение от США, что санкции на российскую нефть, находящуюся уже в море, временно не действуют. Однако пока республика считает более вероятным импорт российской нафты. Об этом сообщил глава управления промышленной и ресурсной безопасности министерства промышленности, торговли и энергетики Ян Ги Ук по итогам консультаций с США, сообщает агентство Younhap News.
Заместитель министра пояснил, что Вашингтон подтвердил, что никаких вторичных санкций в отношении таких сделок применяться не будет, отметив, что правительство страны делится этой информацией с частным сектором.
Ян сообщил, что закупки российской нефти и нефтепродуктов разрешены за доллары США, китайские юани, российские рубли и дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов. Однако, как считает Сеул, в отношении импорта российской нефти сохраняется множество неопределенностей, включая проблемы, связанные с качеством нефти и ограниченными сроками для обеспечения поставок.
Война США и Израиля с Ираном привела к росту цен на нефть во всем мире. 9 марта стоимость нефти Brent превысила $119 за баррель, что стало максимальным уровнем с июня 2022 г. 10 марта она упала до $83,8/барр., подойдя к отметке первого дня войны – 28 февраля.
12 марта США выдали лицензию, разрешающую России поставлять и продавать сырую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда до 12 марта. Об этом говорилось в сообщении управления по контролю за иностранными активами американского минфина.
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в этот же день заявил, что многие страны, включая США, начинают лучше понимать ключевую роль нефти и газа из России. По его словам, российские энергоносители играют системообразующую роль в обеспечении стабильности мировой экономики и многие государства начали понимать и неэффективность санкций против РФ.