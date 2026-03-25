Южная Корея допустила импорт российской нафты

Власти Южной Кореи получили подтверждение от США, что санкции на российскую нефть, находящуюся уже в море, временно не действуют. Однако пока республика считает более вероятным импорт российской нафты. Об этом сообщил глава управления промышленной и ресурсной безопасности министерства промышленности, торговли и энергетики Ян Ги Ук по итогам консультаций с США, сообщает агентство Younhap News.