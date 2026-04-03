Нефтегазовые доходы бюджета в марте выросли до 617 млрд рублей

1 апреля главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что совокупный вклад нефтяной отрасли в формирование бюджета России вдвое превышает показатель нефтегазовых доходов бюджета, который рассчитывает Минфин. По его словам, отрасль продолжает играть ведущую роль в обеспечении социально-экономического развития и доходов бюджета. Ее вклад формируется за счет НДПИ, НДД и прочих фискальных платежей нефтяных компаний, а также через широкий спектр поступлений от смежных отраслей.