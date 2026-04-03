Экономика

Нефтегазовые доходы бюджета в марте выросли до 617 млрд рублей

Недополученные доходы составили 234,3 млрд рублей
Ведомости

Федеральный бюджет России в марте 2026 г. получил 617 млрд руб. нефтегазовых доходов. Недопоступление до запланированной суммы составило 234,3 млрд руб. Об этом сообщило Министерство финансов РФ.

В феврале этого года нефтегазовые доходы бюджета составили 432,3 млрд руб. Их недопоступление за месяц оценивалось в размере 153,2 млрд руб.

В I квартале с учетом поступления в январе – феврале нефтегазовых доходов на сумму 825,6 млрд руб. их объем достиг 1,4 трлн руб.

1 апреля главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что совокупный вклад нефтяной отрасли в формирование бюджета России вдвое превышает показатель нефтегазовых доходов бюджета, который рассчитывает Минфин. По его словам, отрасль продолжает играть ведущую роль в обеспечении социально-экономического развития и доходов бюджета. Ее вклад формируется за счет НДПИ, НДД и прочих фискальных платежей нефтяных компаний, а также через широкий спектр поступлений от смежных отраслей.

26 марта министр финансов Антон Силуанов говорил, что Минфин может продлить приостановку операций с валютой до прояснения ситуации на рынке. 30 марта операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке были приостановлены до 1 июля.

