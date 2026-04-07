Шохин не исключил падения экономического роста в России до нуля

ВВП России в феврале 2026 г. снизился на 1,5% в годовом выражении после сокращения на 2,1% в январе. Однако в Минэкономразвития отмечали, что динамика второй месяц подряд во многом связана с календарным фактором: в феврале было на один рабочий день меньше, чем годом раньше, а в январе – на два дня меньше. Рост ВВП по итогам 2026 г. опустится ниже предыдущей оценки в 1,3%, сообщил глава ведомства Максим Решетников