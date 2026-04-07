Шохин не исключил падения экономического роста в России до нуля
При сохранении существующих тенденций экономический рост в России может приблизиться к нулю. Об этом заявил журналистам президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«Во-первых, если тенденции будут продолжаться, мы в ноль уйдем по экономическому росту. И во-вторых, инвестиции в основной капитал будут падать быстрее, чем эти 0,5%, будет до 1,5%», – сказал глава РСПП (цитата по «Интерфаксу»).
Шохин выразил мнение, что кабмин и Банк России «видят эти тенденции и не допустят этого».
ВВП России в феврале 2026 г. снизился на 1,5% в годовом выражении после сокращения на 2,1% в январе. Однако в Минэкономразвития отмечали, что динамика второй месяц подряд во многом связана с календарным фактором: в феврале было на один рабочий день меньше, чем годом раньше, а в январе – на два дня меньше. Рост ВВП по итогам 2026 г. опустится ниже предыдущей оценки в 1,3%, сообщил глава ведомства Максим Решетников
В марте президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин заявлял, что экономика России замедлила темпы роста. Поддержку ей оказывают смягчение политики ЦБ и меры правительства. Костин отмечал, что банк продолжает кредитовать экономику для долгого развития и прогнозы стабильны. Но в 2026 г. экономический рост все равно будет ниже, чем в последние два-три года.