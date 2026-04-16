Песков: у правительства много идей по приданию динамики экономике России

Песков: у правительства много идей по приданию динамики экономике РоссииКремль не будет раскрывать закрытую часть совещания у Путина
У членов экономического блока правительства много предложений, как придать большую динамику развития российской экономике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он рассказал, что 15 апреля на совещании по экономическим вопросам с президентом России Владимиром Путиным озвучивались самые разные точки зрения. По словам Пескова, были и споры, но «это абсолютно нормальный рабочий процесс».
Озвучить предложения, которые прозвучали на совещании, Песков отказался.
«Я бы воздержался, оно для этого и проходит в закрытом режиме, чтобы можно было сопоставить точки зрения, с тем чтобы потом было принято единственно верное решение», – сказал он.
На заседании по экономическим вопросам во вступительном слове Путин рассказал, что пока траектория макроэкономических показателей в России остается ниже ожиданий аналитиков. Президент подчеркнул, что динамика в том числе находится на более низком уровне, чем прогнозировали правительство РФ и Центральный банк.
В первые два месяца 2026 г. ВВП России упал на 1,8%. Как отметил глава государства, это связано с сезонными факторами. Он объяснил, что в январе было на два рабочих дня меньше, чем в 2025 г. В феврале их было на один меньше.