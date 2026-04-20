Путин подписал указ об эксперименте по отсрочке уплаты НДС при импорте
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении до 30 июня 2027 г. эксперимента по предоставлению отсрочки уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) при ввозе товаров в РФ. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, отсрочка НДС, взимаемого таможенными органами, будет предоставляться на срок до трех месяцев с даты выпуска товаров для внутреннего потребления без начисления процентов.
Участниками эксперимента смогут стать юридические лица, включенные в реестр уполномоченных экономических операторов или перечень системообразующих организаций российской экономики. При этом компании должны соответствовать ряду требований, включая отсутствие задолженностей по таможенным платежам, налогам и штрафам, а также отсутствие возбужденных уголовных дел в отношении руководства.
Кроме того, обязательным условием является наличие обеспечения исполнения обязанности по уплате НДС – в виде денежного залога или банковской гарантии.
Заявление на участие в эксперименте подается в Федеральную таможенную службу (ФТС) в электронном виде не позднее 15 июня 2027 г.
В указе также отмечается, что Минэкономразвития должно сформировать перечень системообразующих организаций, а Минфин – дать официальные разъяснения по вопросам применения новых правил. До 30 августа 2027 г. ведомства должны представить доклад об итогах эксперимента.
Документ вступает в силу с сегодняшнего дня.
20 апреля «Ведомости» писали, что Минэкономразвития предлагает ввести для иностранных товаров, которые имеют статус социальных, льготу по НДС при онлайн-заказах из-за рубежа. В частности, ставка для них могла бы составить 3% в 2027 г., 6% – в 2028 г., 10% – с 2029 г. Об этом говорится в письме замминистра экономического развития Татьяны Илюшниковой в Минфин.