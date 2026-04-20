Путин подписал указ об эксперименте по отсрочке уплаты НДС при импорте

20 апреля «Ведомости» писали, что Минэкономразвития предлагает ввести для иностранных товаров, которые имеют статус социальных, льготу по НДС при онлайн-заказах из-за рубежа. В частности, ставка для них могла бы составить 3% в 2027 г., 6% – в 2028 г., 10% – с 2029 г. Об этом говорится в письме замминистра экономического развития Татьяны Илюшниковой в Минфин.