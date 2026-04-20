Минэк предложил льготы по НДС на соцтовары e-commerce при ввозе из-за рубежа

Минэк предложил льготы по НДС на соцтовары e-commerce при ввозе из-за рубежаИначе это нарушит международные обязательства России с рядом стран
Минэкономразвития предлагает ввести для иностранных товаров, которые имеют статус социальных, льготу по НДС при онлайн-заказах из-за рубежа. В частности, ставка для них могла бы составить 3% в 2027 г., 6% – в 2028 г., 10% – с 2029 г., говорится в письме замминистра экономического развития Татьяны Илюшниковой в Минфин (есть у «Ведомостей»). Документ отправлен в ответ на законопроект Минфина, который предлагает поэтапное введение НДС на импортные товары, реализуемые через маркетплейсы.
После вступления в силу проекта Минфина для отечественных «социальных» товаров продолжит действовать пониженная ставка 10%, в том числе и при их реализации через маркетплейсы. К ним относятся некоторые продукты питания, детские товары, медицинские изделия, периодические издания и книжная продукция. В то же время аналогичные импортные товары будут облагаться по более высоким ставкам: 14% – с 2028 г., 22% – с 2029 г., обращает внимание Илюшникова в письме. «Такая дискриминация импортных товаров по сравнению с отечественными будет нарушать международные обязательства РФ по соглашениям с ВТО, КНР, Ираном и другими странами», – подчеркивает замминистра.
Например, между ЕАЭС и Ираном с 2025 г. действует соглашение о свободной торговле, которое предполагает предсказуемые преференциальные условия доступа товаров на рынки участниц. Кроме того, в прошлом году было ратифицировано соглашение между Россией и Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций, которое запрещает дискриминацию инвесторов.
Также в Минэкономразвития полагают, что для иностранных поставщиков при реализации через маркетплейсы должно быть доступно освобождение от НДС по иным основаниям, которые действуют сейчас для компаний из ЕАЭС (например, при ввозе медицинских изделий). Такая возможность должна быть учтена при разработке формы декларации и реестра сведений из деклараций на товары.
С 1 июля 2024 г. вступили в силу изменения, обязывающие компании из ЕАЭС уплачивать НДС при продаже товаров через онлайн-площадки российским потребителям. На них действуют ставки НДС 18,03 и 9,09% (22 и 10% со стоимости, включающей в себя НДС, соответственно). Прежде в ЕАЭС налог взимался по принципу страны отправления, однако после внесения изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС он уплачивается по месту нахождения покупателя. Товары из третьих стран (не входящих в ЕАЭС), которые россияне заказывают из-за рубежа, на данный момент не облагаются НДС. Минфин предлагает вводить налог на такие посылки постепенно.
В последней версии законопроекта ставки предлагается установить следующим образом: с 2027 г. – 7%, с 2028 г. – 14%, с 2029 г. – переход на общеустановленную ставку 22%. Минпромторг предлагает ввести ставку 22% сразу с 2027 г. – идею поддерживают представители традиционного ритейла, однако маркетплейсы видят в ней риски обвала трансграничной электронной торговли. «Ведомости» писали об этом 15 апреля.
Предложение Минэка очень важное, но к нему надо подходить взвешенно и осторожно, так как в коммерческом обороте применение пониженной ставки НДС в 10% связано с целым рядом условий и ограничений, напоминает член совета по таможенной политике ТПП, президент Ассоциации трансграничной электронной торговли и экспресс-доставки Галина Донцова. Среди них, например, подтверждение от профильных ведомств целевого назначения товаров, получение разрешительных документов и др., уточняет она.
«Опора России» поддерживает вариант, предложенный ранее Минфином, рассказал «Ведомостям» президент объединения Александр Калинин. По его словам, этот сценарий внедрения НДС не вызовет резкого скачка цен на импортируемые товары, среди которых часто оказываются критичные для бизнеса позиции, например запчасти и комплектующие. Более того, отечественные производители часто закупают отдельные позиции в Китае, напомнил Калинин. Предложение Минэка правильное, считает Калинин. При этом он подчеркивает важность сохранения действующего сейчас порога беспошлинного ввоза товаров, который составляет 200 евро. С предложением его обнулить ранее выступала Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли.
Предлагаемое Минпромторгом единомоментное введение НДС в 22% приведет к резкому уменьшению объемов покупок и, как следствие, к снижению налоговых поступлений – т. е. эффект будет обратный ожидаемому и вместо пополнения бюджет не получит планируемые суммы, полагает Донцова. «Стоимость большинства заказов в трансграничной торговле находится в диапазоне до 1500 руб., а 22% НДС станут прямой налоговой нагрузкой для покупателя, т. е. увеличат цену товара. Эксперты утверждают, что увеличение цены на 1 процентный пункт ведет к кратному (непропорционально более существенному) снижению объемов закупок», – отмечает Донцова.
«Ведомости» направили запрос представителю Минэкономразвития и Минфина.