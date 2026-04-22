Костин усомнился в реализации идеи введения налога на сверхприбыль банков
Идею введения налога на сверхприбыль банков, вероятно, не реализуют. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с крупными клиентами банка.
«Ни правительство, ни Центральный банк это не поддерживают, поэтому я не думаю, что есть шансы на это», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).
15 апреля статс-секретарь – замминистра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил, что вопрос о налоге на сверхприбыль могут обсудить осенью.
10 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что указание президента РФ Владимира Путина предписывает проработать предложение ввести налог на сверхприбыль компаний за прошлый год по ставке 20%. Речь идет о сборе с превышения прибыли компаний над средним уровнем за 2018–2019 гг. по аналогии с windfall tax с прибыли за 2021–2022 гг.
По оценке аналитиков Газпромбанка, уплата налога на сверхприбыль за 2025 г. приведет к сокращению совокупной чистой прибыли российских публичных компаний, потенциально подпадающих под эту меру, в 2026 г. в среднем на 10%, или на 450–500 млрд руб.