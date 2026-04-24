Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
BSPB338,5-0,56%CNY Бирж.11,023-0,43%IMOEX2 743,19-1,02%RTSI1 154,77-1,02%RGBI119,99-0,67%RGBITR781,08-0,63%
Главная / Экономика /

Денежная база в России увеличилась на 174,3 млрд рублей за неделю

Ведомости

Объем денежной базы в узком определении в России достиг 20,5 трлн руб. по состоянию на 17 апреля. Об этом сообщил Центральный банк России.

На 10 апреля денежная база составляла 20,3 млрд руб. Таким образом, за неделю она увеличилась на 0,85%, или на 174,3 млрд руб.

За неделю с 3 по 10 апреля показатель продемонстрировал рост на 1,18%, или на 240,2 млрд руб.

В денежную базу в узком определении входят выпущенные в обращение ЦБ наличные с учетом остатков в кассах банков и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным финансовыми организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в регулятор.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте