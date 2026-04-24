Денежная база в России увеличилась на 174,3 млрд рублей за неделю
Объем денежной базы в узком определении в России достиг 20,5 трлн руб. по состоянию на 17 апреля. Об этом сообщил Центральный банк России.
На 10 апреля денежная база составляла 20,3 млрд руб. Таким образом, за неделю она увеличилась на 0,85%, или на 174,3 млрд руб.
За неделю с 3 по 10 апреля показатель продемонстрировал рост на 1,18%, или на 240,2 млрд руб.
В денежную базу в узком определении входят выпущенные в обращение ЦБ наличные с учетом остатков в кассах банков и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным финансовыми организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в регулятор.