Минэк позитивно оценил решение ЦБ продолжить снижение ставки

Ведомости

Минэкономразвития РФ позитивно оценило решение Банка России продолжить снижение ключевой ставки, заявил директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования ведомства Лев Денисов по итогам заседания совета директоров ЦБ.

По его словам, это позволит бизнесу постепенно снижать долговую нагрузку, а также запускать новые и ускорять текущие инвестиционные проекты и наращивать оборотный капитал.

24 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 50 б. п. до 14,5%. Это восьмое подряд снижение ставки. Такой шаг регулятора совпал с ожиданиями экономистов, опрошенных «Ведомостями»: подавляющее большинство аналитиков, 16 из 19, прогнозировали снижение до 14,5%.

Целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях Центробанк будет оценивать в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.

