Госдолг США превысил 100% ВВП
Государственный долг США превысил размер экономики страны – его объем достиг $31,27 трлн при ВВП на уровне $31,22 трлн. Об этом сообщает Fox Business News.
Таким образом, показатель долга превысил 100% ВВП, чего не происходило со времени окончания Второй мировой войны. Власти США приближаются к историческому максимуму – 106% ВВП, зафиксированному в 1946 г. на фоне демобилизации армии.
Международные организации ожидают дальнейшего роста долговой нагрузки. 30 апреля Fitch Ratings сообщило, что к 2027 г. госдолг США может превысить 120% ВВП, а дефицит бюджета в 2026–2027 гг. составит 7,9%.
26 февраля Международный валютный фонд сообщал, что к 2031 г. показатель госдолга США может достичь 140% ВВП. В МВФ предупреждали, что дефицит на уровне 7–8% ВВП несет риски для экономической стабильности США и может негативно сказаться на мировой экономике.