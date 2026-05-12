Новак назвал основной задачей не допустить монополизации рынка маркетплейсами
Ключевая задача правительства – не допускать монополизацию рынка маркетплейсами. Об этом вице-премьер Александр Новак заявил в интервью «Ведомостям».
По его словам, сейчас кабмин уделяет маркетплейсам знчительное внимание. Важно поддерживать конкуренцию как между платформами, так и внутри платформ между продавцами, а также защищать права потребителей, подчеркнул вице-премьер.
Новак уточнил, что развитие маркетплейсов – это не только удобство покупателя, но и децентрализация экономического роста, возможность выхода на всероссийский рынок мелких предприятий со всей страны. По его словам, интернет-торговля растет ускоренными темпами с 2020 г. Это происходит, в том числе, за счет перетока на интернет-площадки «классической» розницы и потребительского импорта. С 2022 по 2024 гг. сектор интернет-торговли в целом и маркетплейсы в частности выросли более чем в 2,5 раза.
В конце апреля представители бизнеса направили председателю правительства Михаилу Мишустину и профильным ведомствам – Минпромторгу, Минэкономразвития, ФАС и Роспотребнадзору – новый пакет предложений для борьбы с распространением контрафакта на маркетплейсах, писали «Ведомости». Обращение подписали 13 топ-менеджеров. Согласно письму, что доля оборота контрафакта может достигать 20–50% объема продаж в зависимости от отрасли и категории продукции. Более половины контрафактных продаж осуществляется через интернет, в особенности посредством маркетплейсов.