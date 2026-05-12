Новак назвал основной задачей не допустить монополизации рынка маркетплейсами

Новак уточнил, что развитие маркетплейсов – это не только удобство покупателя, но и децентрализация экономического роста, возможность выхода на всероссийский рынок мелких предприятий со всей страны. По его словам, интернет-торговля растет ускоренными темпами с 2020 г. Это происходит, в том числе, за счет перетока на интернет-площадки «классической» розницы и потребительского импорта. С 2022 по 2024 гг. сектор интернет-торговли в целом и маркетплейсы в частности выросли более чем в 2,5 раза.