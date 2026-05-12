Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
YDEX4 106-0,16%CNY Бирж.00%IMOEX2 656,91+2,28%RTSI1 126,55+2,28%RGBI119,8+0,1%RGBITR784,17+0,13%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Новак назвал основной задачей не допустить монополизации рынка маркетплейсами

Ведомости

Ключевая задача правительства – не допускать монополизацию рынка маркетплейсами. Об этом вице-премьер Александр Новак заявил в интервью «Ведомостям».

По его словам, сейчас кабмин уделяет маркетплейсам знчительное внимание. Важно поддерживать конкуренцию как между платформами, так и внутри платформ между продавцами, а также защищать права потребителей, подчеркнул вице-премьер.

Новак уточнил, что развитие маркетплейсов – это не только удобство покупателя, но и децентрализация экономического роста, возможность выхода на всероссийский рынок мелких предприятий со всей страны. По его словам, интернет-торговля растет ускоренными темпами с 2020 г. Это происходит, в том числе, за счет перетока на интернет-площадки «классической» розницы и потребительского импорта. С 2022 по 2024 гг. сектор интернет-торговли в целом и маркетплейсы в частности выросли более чем в 2,5 раза.

«У нас большой запас прочности, экономика адаптируется к новым вызовам»

Экономика / Интервью

В конце апреля представители бизнеса направили председателю правительства Михаилу Мишустину и профильным ведомствам – Минпромторгу, Минэкономразвития, ФАС и Роспотребнадзору – новый пакет предложений для борьбы с распространением контрафакта на маркетплейсах, писали «Ведомости». Обращение подписали 13 топ-менеджеров. Согласно письму, что доля оборота контрафакта может достигать 20–50% объема продаж в зависимости от отрасли и категории продукции. Более половины контрафактных продаж осуществляется через интернет, в особенности посредством маркетплейсов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её