Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MOEX175,57+1,49%CNY Бирж.10,475+0,06%IMOEX2 590,24+0,39%RTSI1 150,87+1,47%RGBI118,91+0,03%RGBITR781,97+0,05%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Недельная инфляция в России ускорилась до 0,07%

Ведомости

Недельная инфляция в России за период с 19 по 25 мая составила 0,07%. С начала мая потребительские цены выросли на 0,11%, а с начала года – на 3,22%, сообщил Росстат.

Среди продуктов за неделю сильнее всего подорожали сахар (+0,9%), сосиски и сардельки (+0,4%), мороженая рыба (+0,3%), а также говядина и соль (+0,2%). Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 0,1%, в том числе помидоры – на 3,6%. При этом выросли цены на лук (+2,1%), свеклу (+1,6%), капусту и морковь (+1,3%), а также картофель (+0,8%).

Из непродовольственных товаров подорожали смартфоны (+0,5%), сигареты и обрезные доски (+0,2%). Бензин за неделю вырос в цене на 0,3%, дизельное топливо – на 0,5%. В сфере услуг сильнее всего увеличилась стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье России (+3,2%). Также подорожали путевки в дома отдыха и пансионаты (+0,5%) и санатории (+0,4%).

Росстат сообщал, что в России на неделе с 13 по 18 мая была зафиксирована дефляция. Индекс потребительских цен за этот период составил 99,98%.

Читайте также:Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП России на 2026 год до 1,3%
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь