Недельная инфляция в России ускорилась до 0,07%
Недельная инфляция в России за период с 19 по 25 мая составила 0,07%. С начала мая потребительские цены выросли на 0,11%, а с начала года – на 3,22%, сообщил Росстат.
Среди продуктов за неделю сильнее всего подорожали сахар (+0,9%), сосиски и сардельки (+0,4%), мороженая рыба (+0,3%), а также говядина и соль (+0,2%). Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 0,1%, в том числе помидоры – на 3,6%. При этом выросли цены на лук (+2,1%), свеклу (+1,6%), капусту и морковь (+1,3%), а также картофель (+0,8%).
Из непродовольственных товаров подорожали смартфоны (+0,5%), сигареты и обрезные доски (+0,2%). Бензин за неделю вырос в цене на 0,3%, дизельное топливо – на 0,5%. В сфере услуг сильнее всего увеличилась стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье России (+3,2%). Также подорожали путевки в дома отдыха и пансионаты (+0,5%) и санатории (+0,4%).
Росстат сообщал, что в России на неделе с 13 по 18 мая была зафиксирована дефляция. Индекс потребительских цен за этот период составил 99,98%.