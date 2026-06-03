Инвестиции в основной капитал в России снизились на 14,3% в I квартале
Объем инвестиций в основной капитал в России в январе – марте 2026 г. сократился на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 6,63 трлн руб. Об этом свидетельствуют данные доклада Федеральной службы государственной статистики (Росстат) «Социально-экономическое положение России» за январь – апрель 2026 г., с которым ознакомились «Ведомости».
В то же время реальные располагаемые денежные доходы населения в I квартале выросли на 1,5% в годовом выражении, что поддерживает потребительскую активность. Оборот розничной торговли за январь – апрель увеличился на 4,3%, а реальная начисленная заработная плата работников организаций в марте 2026 г. оказалась на 8,1% выше, чем годом ранее.
Промышленное производство в апреле 2026 г. показало рост на 1,9% по сравнению с апрелем 2025 г., а по итогам четырех месяцев рост составил 0,7%. Ключевой вклад внесли обрабатывающие производства, индекс которых в апреле увеличился на 3,1%.
Рекордно низкий уровень безработицы продолжил снижаться: в апреле 2026 г. он составил 2,2% от численности рабочей силы. Это на 0,1 п. п. ниже показателя апреля 2025 г. Численность безработных сократилась до 1,7 млн человек.
Индекс потребительских цен в апреле 2026 г. составил 100,1% к предыдущему месяцу. С начала года цены выросли на 3,1%.
В Минэкономразвития «Ведомостям» назвали снижение инвестиций на 14,3% ожидаемой коррекцией. В ведомстве напомнили, что за 2021–2024 гг. реальный объем капиталовложений вырос почти на 40%, поэтому текущая динамика – во многом следствие высокой базы.
Кроме того, в министерстве призвали не переоценивать значение I квартала. «Его вес в годовом объеме инвестиций составляет порядка 16%, поэтому показатель сильно зашумлен календарными и отчетными факторами. Один квартал, даже с резким спадом, не всегда репрезентативен для года в целом», – пояснили в пресс-службе.
Среди объективных ограничений в Минэкономразвития назвали жесткие денежно-кредитные условия. Хотя ключевая ставка снижена с июня прошлого года на 650 базисных пунктов, рыночные ставки отреагировали с лагом. «Позитивный тренд уже намечен, но эффект придет не сразу», – отметили в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что спад инвестиционной активности – часть цикличности, и пообещали внимательно следить за дальнейшей статистикой. При этом системные меры поддержки не сворачиваются: продолжают работать «Фабрика проектного финансирования», механизмы ГЧП и соглашения о защите капиталовложений.
В качестве примеров в Минэкономразвития привели 36 новых соглашений ГЧП с начала года с общим объемом инвестиций около 21 млрд руб. (из них 14,4 млрд – внебюджетные средства). В середине мая подписано СЗПК на строительство ТЭС в Якутии мощностью 550 МВт, еще четыре крупных соглашения готовят к подписанию на ПМЭФе.
3 июня Московская биржа сообщила, что частные инвесторы вложили в мае 2026 г. в ценные бумаги на площадке 195,2 млрд руб. Это на 25% больше показателя за аналогичный месяц прошлого года. Самыми популярными бумагами в портфелях оставались акции Сбербанка.