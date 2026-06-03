Инвестиции в основной капитал в России снизились на 14,3% в I квартале

В качестве примеров в Минэкономразвития привели 36 новых соглашений ГЧП с начала года с общим объемом инвестиций около 21 млрд руб. (из них 14,4 млрд – внебюджетные средства). В середине мая подписано СЗПК на строительство ТЭС в Якутии мощностью 550 МВт, еще четыре крупных соглашения готовят к подписанию на ПМЭФе.