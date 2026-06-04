Текслер призвал Минфин пересмотреть роль в отношениях с регионами

Министр финансов Антон Силуанов, который также присутствовал на сессии, в ответ сказал: «Ну давайте тогда и бюджеты будем ваши утверждать и исполнять через расширенное казначейское исполнение – вот это я понимаю, будет государственный бюджет, как раньше».