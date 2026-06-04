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Главная / Финансы /

Текслер призвал Минфин пересмотреть роль в отношениях с регионами

Ведомости

Минфину РФ следует пересмотреть свою роль в отношениях с регионами. С таким предложением к ведомству выступил председатель комиссии Госсовета по экономике и глава Челябинской области Алексей Текслер на ПМЭФ.

«Когда мы говорим, регионы идут занимать денег, у кого нет возможности, ковенанты пробивают так сказать. Если Минфин централизованную историю с привлечением средств реализовывал, для регионов это были бы более дешевые деньги», – сказал он. 

Текслер призвал Минфин обратить внимание на консолидированный бюджет и помогать регионам брать более дешевые кредиты.

Министр финансов Антон Силуанов, который также присутствовал на сессии, в ответ сказал: «Ну давайте тогда и бюджеты будем ваши утверждать и исполнять через расширенное казначейское исполнение – вот это я понимаю, будет государственный бюджет, как раньше».

27 апреля Силуанов сообщил, что суммарный объем дефицита бюджетов субъектов России по итогам 2026 г. может составить более 1,9 трлн руб. Объем госдолга российских регионов составляет примерно 3,5 трлн руб. Министр назвал ситуацию с бюджетами регионов непростой.

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