Силуанов: дефицит бюджетов регионов может достичь 1,9 трлн рублей

27 февраля «Ведомости» со ссылкой на обзор «Рост регионального долга и дефицита бюджетов: итоги 2025 года», подготовленный «Эксперт РА», писали, что в прошлом году бюджеты регионов (без учета муниципальных образований) установили рекорд по размеру дефицита. Он вырос в 3,5 раза год к году и составил 1,5 трлн руб. против примерно 400 млрд руб. в 2024 г. Региональные бюджеты исполняются с агрегированным дефицитом третий год подряд.