Силуанов: дефицит бюджетов регионов может достичь 1,9 трлн рублей

Суммарный объем дефицита бюджетов субъектов России по итогам 2026 г. может составить более 1,9 трлн руб. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.

Силуанов назвал ситуацию с бюджетами регионов непростой.

«И в прошлом году дефицит вырос значительно, где-то с 200-300 млрд руб. для обычных дефицитов консолидированных бюджетов субъектов до 1,5 трлн руб.», – подчеркнул он.

По словам министра, объем госдолга российских регионов составляет примерно 3,5 трлн руб.

27 февраля «Ведомости» со ссылкой на обзор «Рост регионального долга и дефицита бюджетов: итоги 2025 года», подготовленный «Эксперт РА», писали, что в прошлом году бюджеты регионов (без учета муниципальных образований) установили рекорд по размеру дефицита. Он вырос в 3,5 раза год к году и составил 1,5 трлн руб. против примерно 400 млрд руб. в 2024 г. Региональные бюджеты исполняются с агрегированным дефицитом третий год подряд.

Соавтор исследования, управляющий директор по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Татьяна Тирских уточнила, что разбалансировка произошла из-за того, что расходы росли быстрее доходов: траты возросли на 8,9% до 24,1 трлн руб., а поступления увеличились на 4,1% до 22,6 трлн руб.

