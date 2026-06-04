Россия в мае нарастила экспорт продукции АПК в Китай на 48%

Россия в мае 2026 г. поставила в Китай более 900 000 т продукции агропромышленного комплекса (АПК). Объем поставок вырос на 48% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на ПМЭФе сообщил руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин.