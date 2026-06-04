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Россия в мае нарастила экспорт продукции АПК в Китай на 48%

Ведомости

Россия в мае 2026 г. поставила в Китай более 900 000 т продукции агропромышленного комплекса (АПК). Объем поставок вырос на 48% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на ПМЭФе сообщил руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин.

«Китай – стратегический торговый партнер России», – подчеркнул он, отметив, что общая сумма поставок составила почти $715 млн.

В пятерку крупнейших экспортных позиций по объему поставок вошли горох (130 000 т), соевые бобы (129 000 т), рапсовое масло (99 000 т), семена льна (80 000 т) и кукуруза (73 000 т).

Наибольший вклад в рост экспорта внесли поставки соевых бобов, которые увеличились в 6,9 раза в натуральном выражении. Существенный рост также показали отгрузки сушеного гороха (+71%), семян льна (в 2,2 раза), а также рапсовых жмыха и шрота (+17%).

29 мая министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщала, что с начала 2026 г. экспорт российской продукции АПК вырос на 22,5% и достиг $16 млрд. Она также отмечала ощутимый рост экспорта отечественных агротехнологий.

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