Сазанов: Минфин ведет переговоры о налоговом соглашении с Бахрейном
Россия и Бахрейн обсуждают соглашение об избежании двойного налогообложения. Об этом заявил статс-секретарь – замминистра финансов РФ Алексея Сазанов на сессии «Налоговая система: внутренние ориентиры и международное сотрудничество» в рамках ПМЭФа.
«С Бахрейном планируется заключение соглашения. Там сейчас нет соглашения, мы с коллегами в переговорах», – сказал он.
Отвечая на вопрос о том, «с кем нам надо дружить», замминистра заявил, что Минфин ожидает подсказки со стороны бизнеса, который ориентируется в иностранных юрисдикциях.
В феврале 2025 г. Россия подписала соглашение об устранении двойного налогообложения с ОАЭ. Договор между РФ и ОАЭ предполагает ставку в 10% на доходы от дивидендов, процентов и роялти. Минфин РФ начал пересмотр соглашений о двойном налогообложении с дружественными странами в 2022 г.