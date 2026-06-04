Сазанов: Минфин ведет переговоры о налоговом соглашении с Бахрейном

В феврале 2025 г. Россия подписала соглашение об устранении двойного налогообложения с ОАЭ. Договор между РФ и ОАЭ предполагает ставку в 10% на доходы от дивидендов, процентов и роялти. Минфин РФ начал пересмотр соглашений о двойном налогообложении с дружественными странами в 2022 г.