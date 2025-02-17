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Россия и ОАЭ подписали соглашение об устранении двойного налогообложения

Это будет способствовать росту взаимных инвестиций, отметил глава Минфина Антон Силуанов
Екатерина Щербинина
EPA / TASS
EPA / TASS

Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали межправительственное соглашение об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении избежания и уклонения от налогообложения. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

Документ подписан по итогам встречи министра финансов России Антона Силуанова и его коллеги из ОАЭ Мухаммеда бен Хади Аль-Хусэйни в рамках первого заседания российско-эмиратского финансового диалога.

«Команды минфинов проделали масштабную работу, чтобы учесть интересы обеих сторон и сформировать условия для обоюдного привлечения инвестиций и устранения двойного налогообложения юридических и физических лиц. Это будет способствовать стимулированию торговли, росту взаимных инвестиций, созданию благоприятной среды для работы бизнеса и граждан», – отметил Силуанов.

Минфин РФ начал пересмотр соглашений о двойном налогообложении с дружественными странами в 2022 г. В январе этого года статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов, который участвовал в парафировании (т. е. предварительном согласовании) документа с российской стороны, рассказал «Ведомостям», что соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) между РФ и ОАЭ предполагает ставку в 10% на доходы от дивидендов, процентов и роялти.

С 28 декабря 2023 г. также вступило в силу межправительственное соглашение об устранении двойного налогообложения, заключенное с Султанатом Оман. Документ устанавливает общую ставку налога на доходы в виде дивидендов в размере 15%, но ее уровень понижается до 10%, если компания в течение года владеет не менее 20% капитала компании, которая производит выплаты. Ставка налога на процентные доходы и на роялти установлена в размере 10%. Отдельные льготы предусмотрены для госструктур и госкорпораций. Соглашение также предполагает освобождение от налогообложения дивидендов и процентов, если они выплачиваются правительству, центробанку или пенсионным фондам двух стран.

В мае прошлого года Россия подписала соглашение об избежании двойного налогообложения с Абхазией. В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации этого документа, а также о ратификации нового СИДН с Малайзией.

Сазанов в декабре 2024 г. сообщал, что по другим странам, кроме ОАЭ, Минфин РФ пока не ведет переговоры о заключении соглашения об избежании двойного налогообложения. По его словам, в этом нет острой необходимости и потребности ни со стороны государственных органов, ни со стороны бизнеса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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