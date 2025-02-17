Россия и ОАЭ подписали соглашение об устранении двойного налогообложения

С 28 декабря 2023 г. также вступило в силу межправительственное соглашение об устранении двойного налогообложения, заключенное с Султанатом Оман. Документ устанавливает общую ставку налога на доходы в виде дивидендов в размере 15%, но ее уровень понижается до 10%, если компания в течение года владеет не менее 20% капитала компании, которая производит выплаты. Ставка налога на процентные доходы и на роялти установлена в размере 10%. Отдельные льготы предусмотрены для госструктур и госкорпораций. Соглашение также предполагает освобождение от налогообложения дивидендов и процентов, если они выплачиваются правительству, центробанку или пенсионным фондам двух стран.