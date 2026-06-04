Силуанов: дефицит бюджета «несколько возрастет» в 2026 году

Бюджетный дефицит по итогам января – апреля достиг 5,8 трлн руб., или 2,5% ВВП. Показатель оказался почти на 3 трлн руб. выше уровня аналогичного периода 2025 г., а также на 55,2% больше запланированного на весь текущий год дефицита – 3,8 трлн руб. Эксперты предполагали, что дефицит по итогам года составит 4,8–5,5 трлн руб.