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Главная / Экономика /

Путин заявил о снижении зависимости России от нефтегазовых доходов

Ведомости

Россия снизила зависимость своей экономики от нефтегазовых доходов. Об этом рассказа президент РФ Владимир Путин.

«Зависимость российской экономики, российского бюджета от нефтегазовых доходов существенно в последние годы естественным путем снизилась», – сказал он.

Нефтегазовые доходы (НГД) российского бюджета в апреле выросли на 38,67% относительно марта и составили 855,6 млрд руб., сообщали в Минфине РФ. Дополнительные НГД по итогам апреля вышли в положительную зону впервые с начала года. 

Как поясняли опрошенные «Ведомостями» эксперты, рост этих доходов в апреле к марту объясняется квартальным платежом по налогу на дополнительный доход за I квартал и началом отражения мартовского роста нефтяных котировок по налогу на добычу полезных ископаемых.

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