Путин заявил о снижении зависимости России от нефтегазовых доходов

Как поясняли опрошенные «Ведомостями» эксперты, рост этих доходов в апреле к марту объясняется квартальным платежом по налогу на дополнительный доход за I квартал и началом отражения мартовского роста нефтяных котировок по налогу на добычу полезных ископаемых.