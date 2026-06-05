Путин заявил о снижении зависимости России от нефтегазовых доходов
Россия снизила зависимость своей экономики от нефтегазовых доходов. Об этом рассказа президент РФ Владимир Путин.
«Зависимость российской экономики, российского бюджета от нефтегазовых доходов существенно в последние годы естественным путем снизилась», – сказал он.
Нефтегазовые доходы (НГД) российского бюджета в апреле выросли на 38,67% относительно марта и составили 855,6 млрд руб., сообщали в Минфине РФ. Дополнительные НГД по итогам апреля вышли в положительную зону впервые с начала года.
Как поясняли опрошенные «Ведомостями» эксперты, рост этих доходов в апреле к марту объясняется квартальным платежом по налогу на дополнительный доход за I квартал и началом отражения мартовского роста нефтяных котировок по налогу на добычу полезных ископаемых.