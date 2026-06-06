Фрадков: государство ищет новые подходы к трансформации финсистемы
Россия должна быть международным игроком в пересборке глобальной финсистемы, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков.
На сессии «Пересборка мировой финансовой системы» в рамках ПМЭФа Фрадков подчеркнул, что этот процесс будет проходить в условиях децентрализованной глобализации.
«Мы должны держать большую часть рынка международных расчетов, безотносительно даже расчетов с Россией, это наша задача. Мы должны быть международным игроком на глобальном уровне. Быть одним из этих центров. У нас нет другого выхода», – заявил Фрадков (цитата по «РИА Новости»).
Сколько таких центров в итоге будет, по словам Фрадкова, сказать сложно, но Россия должна стать не потребителем, а инфраструктурой.
Фрадков также подчеркнул, что мировая инфраструктура превращается в совокупность конкурирующих между собой региональных и субрегиональных игроков, в рамках которой элементы банковского сопровождения расчетов уже не будут существовать в прежнем виде. Глава ПСБ выразил уверенность, что такое изменение глобальной финансовой архитектуры приведет к росту эффективности.
Замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что в мире идет децентрализация и диверсификация экономических инструментов. Поэтому с партнерами нужно выстраивать взаимодействие иначе, чем предлагает западная система. Цифровизация ускоряет пересборку финсистемы, эта тема активно обсуждается с зарубежными коллегами. Многие страны Глобального Юга уже переходят на национальные валюты и цифровую инфраструктуру, добавил он.
Заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин отметил, что Россия смогла достичь значительного прогресса в укреплении финансового суверенитета. За последние 10–12 лет страна разработала свою платежную систему и обеспечила ее надежной технологической инфраструктурой.