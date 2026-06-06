Фрадков: государство ищет новые подходы к трансформации финсистемы

Фрадков также подчеркнул, что мировая инфраструктура превращается в совокупность конкурирующих между собой региональных и субрегиональных игроков, в рамках которой элементы банковского сопровождения расчетов уже не будут существовать в прежнем виде. Глава ПСБ выразил уверенность, что такое изменение глобальной финансовой архитектуры приведет к росту эффективности.