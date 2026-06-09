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Главная / Экономика /

Почти половина российских компаний пытаются вернуть бывших сотрудников

Ведомости

Российские работодатели стали заметно чаще возвращать на работу бывших сотрудников. За последний год такие попытки предпринимали 48% компаний против 32% годом раньше. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно опросу, среди компаний, которые предлагали экс-сотрудникам вернуться, только 14% смогли вернуть всех работников, к которым обращались. В 67% организаций обратно вышли лишь некоторые специалисты, а 19% работодателей не удалось вернуть ни одного бывшего сотрудника.

Исследование также показало, что работников со средним профессиональным образованием работодатели приглашают вернуться чаще, чем специалистов с высшим образованием.

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Наиболее распространенной причиной возвращения сотрудников стала достойная заработная плата – этот вариант выбрали 24% респондентов. Еще 12% назвали важным фактором дружный коллектив. По 10% опрошенных указали на улучшение условий труда или удобный график, а также предложение новой должности либо повышения. Для 9% участников исследования решающим фактором оказался интерес к работе. Стабильность компании назвали причиной возвращения 7% респондентов, а смену руководства – 2%.

Опрос проводился с 1 по 14 мая 2026 г. В нем приняли участие 1000 респондентов.

На фоне ситуации на рынке труда Минтруд обсуждает с бизнесом уточнение критериев трудовых отношений. 9 июня министр труда Антон Котяков в интервью «Ведомостям» рассказал, что речь идет о более четком разграничении трудовых и гражданско-правовых отношений, в том числе в сфере складов и на маркетплейсах.

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