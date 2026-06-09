Почти половина российских компаний пытаются вернуть бывших сотрудников

На фоне ситуации на рынке труда Минтруд обсуждает с бизнесом уточнение критериев трудовых отношений. 9 июня министр труда Антон Котяков в интервью «Ведомостям» рассказал, что речь идет о более четком разграничении трудовых и гражданско-правовых отношений, в том числе в сфере складов и на маркетплейсах.