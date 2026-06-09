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Главная / Экономика /

«Единая Россия» внесла законопроект о фиксации порога НДС для малого бизнеса

С такой инициативой выступил Путин на ПМЭФе
Ведомости

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который сохраняет на текущем уровне порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения без уплаты НДС для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в партии.

«Очень важно, что сегодня голос малого бизнеса услышан. Это реальное решение многих вопросов, направленных на его поддержку. Это очень важный импульс, который дает эффект по развитию малого бизнеса», – заявил глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров на форуме «Единой России» «Есть результат!». Он подчеркнул, что законопроект работает на интересы страны и важен для всех граждан.

Минфин сообщил о заморозке порога для уплаты НДС минимум на три года

Экономика / Налоги и сборы

Инициатива подготовлена во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина, озвученного на ПМЭФ-2026. Авторами законопроекта стали секретарь генсовета партии Владимир Якушев, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров и другие депутаты.

Сейчас действует порог в 20 млн руб. годовой выручки. С 2027 г. планка должна была снизиться до 15 млн руб., а с 2028 г. – до 10 млн руб. Против такого ужесточения выступили РСПП, «Опора России» и ТПП. На ПМЭФе глава государства предложил отложить снижение и зафиксировать порог на нынешнем уровне, а глава Минфина Антон Силуанов заявил о заморозке нормы минимум на три года. 2 июня «Единая Россия» выступила за смягчение налоговой политики в отношении малого бизнеса и поддержала позицию «Опоры России», которая просила президента и правительство не снижать порог.

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