«Единая Россия» внесла законопроект о фиксации порога НДС для малого бизнеса

Сейчас действует порог в 20 млн руб. годовой выручки. С 2027 г. планка должна была снизиться до 15 млн руб., а с 2028 г. – до 10 млн руб. Против такого ужесточения выступили РСПП, «Опора России» и ТПП. На ПМЭФе глава государства предложил отложить снижение и зафиксировать порог на нынешнем уровне, а глава Минфина Антон Силуанов заявил о заморозке нормы минимум на три года. 2 июня «Единая Россия» выступила за смягчение налоговой политики в отношении малого бизнеса и поддержала позицию «Опоры России», которая просила президента и правительство не снижать порог.