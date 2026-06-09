Порог выручки для уплаты НДС могут установить на 20 млн рублей до 2029 года
В Госдуму внесли законопроект о неснижении порога НДС по упрощенной системе для малого и среднего бизнеса. Согласно инициативе, порог выручки малого бизнеса для уплаты НДС будет зафиксирован на текущем уровне 20 млн руб. в год до 2029 г.
По законопроекту, если в течение налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, у организации или ИП доходы превысили 20 млн руб. за 2026-2029 гг., 15 млн руб. за 2030 г. и 10 млн руб. за 2031 г., то такие компании начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором имело место такое превышение, начинает исполнять обязанности плательщика НДС.
«Согласно данным декларационной кампании 2025 г., решение коснется более 360 000 МСП, которые будут освобождены от уплаты НДС в 2027-2028 гг. В настоящее время рассматривается возможность зафиксировать данный порог на 3 года», – отметил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, правительство поддерживает инициативу о неснижении порога НДС.
Недополученные доходы бюджета в случае принятия проекта составят 251,1 млрд руб. (в 2027 г. – в размере 51,1 млрд руб.; в 2028 г. – порядка 100 млрд руб.; в 2029 г. – порядка 100 млрд руб.).
«Уверен, сегодняшний законопроект поддержат все, потому что он действительно работает на интересы страны, он важен для всех граждан», – сообщил председатель думского комитета по бюджету Андрей Макаров.
Инициативу разработали после поручения президента России Владимира Путина на ПМЭФ-2026. Авторами выступили Макаров, секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, руководитель думской фракции Владимир Васильев и др.
5 июня министр финансов Антон Силуанов объявил, что действующий порог годового дохода по выручке в 20 млн руб. для перехода на уплату НДС будет заморожен минимум на три года. Министр уточнил «Ведомостям», что малый бизнес получит от этого порядка 50 млрд руб. в год, если говорить о снижении порога за два года с 20 до 10 млн руб.