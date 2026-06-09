Порог выручки для уплаты НДС могут установить на 20 млн рублей до 2029 года

5 июня министр финансов Антон Силуанов объявил, что действующий порог годового дохода по выручке в 20 млн руб. для перехода на уплату НДС будет заморожен минимум на три года. Министр уточнил «Ведомостям», что малый бизнес получит от этого порядка 50 млрд руб. в год, если говорить о снижении порога за два года с 20 до 10 млн руб.