Госдума приняла поправки в бюджетное законодательство

В апреле министр финансов Антон Силуанов говорил, что весной не планируется вносить поправки в закон о бюджете на 2026–2028 гг., но возглавляемое им ведомство намерено обратиться в парламент за разрешением уточнить бюджет и его отдельные параметры в рамках полномочий кабмина. По словам Силуанова, при получении разрешения могут быть скорректированы и основные параметры бюджета, а приоритеты внутри расходной части будут определяться правительством совместно с парламентом.