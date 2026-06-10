Госдума приняла поправки в бюджетное законодательство
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении и в целом закон о совершенствовании бюджетного законодательства, который направлен в том числе на повышение эффективности расходов бюджета. Документ опубликован в думской базе.
Основной целью поправок стало бесперебойное финансирование приоритетных направлений расходов, в том числе социальных обязательств, оборонной сферы и сферы безопасности, технологического суверенитета.
Документ разрешает правительству РФ контролировать увеличение объема источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета с превышением верхнего предела внутреннего госдолга РФ. Этот показатель должен быть в пределах остатков средств на едином казначейском счете. Кроме того, кабмин сможет принимать решения об осуществлении государственных внутренних заимствований с превышением такого предела.
В апреле министр финансов Антон Силуанов говорил, что весной не планируется вносить поправки в закон о бюджете на 2026–2028 гг., но возглавляемое им ведомство намерено обратиться в парламент за разрешением уточнить бюджет и его отдельные параметры в рамках полномочий кабмина. По словам Силуанова, при получении разрешения могут быть скорректированы и основные параметры бюджета, а приоритеты внутри расходной части будут определяться правительством совместно с парламентом.
Госдума приняла проект федерального бюджета на 2026 г. и на плановый период 2027–2028 гг. в ноябре 2025 г. Согласно документу, прогнозный объем ВВП на 2026 г. составит 235,067 трлн руб., инфляция не превысит 4%. Доходы федбюджета в 2026 г. запланированы на уровне 40,28 трлн руб., расходы – 44,07 трлн руб.