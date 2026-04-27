Параметры бюджета до 2028 года могут уточнить без поправок в закон

Госдума приняла проект федерального бюджета на 2026 г. и на плановый период 2027–2028 гг. в ноябре 2025 г. Согласно документу, прогнозный объем ВВП на 2026 г. составит 235,067 трлн руб., инфляция не превысит 4%. Доходы федбюджета в 2026 г. запланированы на уровне 40,28 трлн руб., расходы – 44,07 трлн руб. На 2027 г. доходы федбюджета ожидаются в объеме 42,91 трлн руб., расходы – 46,09 трлн руб. В 2028 г. доходы федерального бюджета предполагаются на уровне 45, 87 трлн руб., расходы – 49,38 трлн руб.