Всемирный банк: рост мирового ВВП замедлится до 2,5% на фоне конфликта с Ираном

В докладе поясняется, что в развивающихся странах ожидается самый низкий рост доходов на душу населения со времен пандемии. В организации считают необходимым принятие меры как на международном, так и на национальном уровнях. Речь идет об обеспечении энергетической и продовольственной безопасности, борьбе с инфляцией, укреплении бюджетной устойчивости и создании новых рабочих мест.