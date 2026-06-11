Всемирный банк: рост мирового ВВП замедлится до 2,5% на фоне конфликта с Ираном

Всемирный банк: рост мирового ВВП замедлится до 2,5% на фоне конфликта с ИраномСредняя стоимость нефти будет на 36% выше уровня 2025 года
Темпы роста мировой экономики в 2026 г. замедлятся до 2,5% на фоне ближневосточного конфликта и связанных с ним рисков для энергетических рынков и мировой финансовой системы. Такой прогноз содержится в новом докладе Всемирного банка.
При этом аналитики рассчитывают на постепенное ускорение экономического роста в 2027–2029 гг. по мере восстановления поставок энергоносителей и укрепления торговых связей.
Одновременно эксперты повысили прогноз по нефтяным ценам. По оценке Всемирного банка, средняя стоимость нефти в 2026 г. составит $94 за баррель, что на 36% выше уровня 2025 г.
В докладе поясняется, что в развивающихся странах ожидается самый низкий рост доходов на душу населения со времен пандемии. В организации считают необходимым принятие меры как на международном, так и на национальном уровнях. Речь идет об обеспечении энергетической и продовольственной безопасности, борьбе с инфляцией, укреплении бюджетной устойчивости и создании новых рабочих мест.
10 июня в ООН предупредили о возможном голоде миллионов из-за войны в Иране. Сообщалось, что закрытие Ормузского пролива привело к резкому росту цен на топливо и спровоцировало повышение цен на продукты во всем мире. А перебои в судоходстве нарушили поставки необходимых для посевов удобрений.