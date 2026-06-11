Цены на нефть выросли более чем на доллар из-за эскалации на Ближнем Востоке

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $1,48, или на 1,59% до $94,58 за баррель, а фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) – на $1,71, или на 1,90% до $91,74. Скачок цен связан с эскалацией конфликта между США и Ираном, пишет Reuters.