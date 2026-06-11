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Главная / Инвестиции /

Цены на нефть выросли более чем на доллар из-за эскалации на Ближнем Востоке

Ведомости

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $1,48, или на 1,59% до $94,58 за баррель, а фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) – на $1,71, или на 1,90% до $91,74. Скачок цен связан с эскалацией конфликта между США и Ираном, пишет Reuters.

Ранее в ходе сессии фьючерсы на американскую нефть выросли более чем на $3.

11 июня высшее военное командование Ирана объявило о закрытии Ормузского пролива в ответ на последние атаки США. Корпус стражей исламской революции заявил, что атаковал два судна, которые пытались пересечь пролив.

Иран закрыл Ормузский пролив

Политика / Международные новости

9 июня The New York Times писала, что принадлежащий США вертолет Apache упал недалеко от Ормузского пролива. США атаковали Иран. 10 июня Mehr сообщило, что КСИР сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper над иранским Джамом. Утром 11 июня Иран атаковал 12-ю баллистическими ракетами американские истребители F35, F15 и F16, а также объекты армии США на авиабазе Аль-Азрак в Иордании.

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