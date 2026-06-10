В ООН предупредили о возможном голоде миллионов из-за войны в Иране

«Во многих местах мы уже забираем у голодающих, чтобы отдать продовольствие тем, кто умирает от голода», – заявил Скау. По его словам, закрытие Ормузского пролива привело к резкому росту цен на топливо и спровоцировало повышение цен на продукты во всем мире. Кроме того, перебои в судоходстве нарушили поставки удобрений из Персидского залива, необходимых для посевной в таких странах, как Судан.