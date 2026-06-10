В ООН предупредили о возможном голоде миллионов из-за войны в Иране
Исполняющий обязанности главы Всемирной продовольственной программы (ВПП) Карл Скау заявил, что последствия войны в Иране могут привести к массовому голоду среди наиболее уязвимых групп населения. В интервью CNN он назвал ситуацию «катастрофической» и объяснил ее резким сокращением финансирования программы.
«Во многих местах мы уже забираем у голодающих, чтобы отдать продовольствие тем, кто умирает от голода», – заявил Скау. По его словам, закрытие Ормузского пролива привело к резкому росту цен на топливо и спровоцировало повышение цен на продукты во всем мире. Кроме того, перебои в судоходстве нарушили поставки удобрений из Персидского залива, необходимых для посевной в таких странах, как Судан.
Проблемы ВПП усугубляются резким сокращением донорского финансирования от государств. В прошлом году объем финансирования сократился на 40%. Главный донор программы – Соединенные Штаты Америки – пожертвовали около $700 млн. Это в 5 раз меньше, чем в 2024 г. ($4 млрд).
По оценкам Всемирной продовольственной программы, в 2025 г. от голода страдали 266 млн человек. В 2026 г. еще 363 млн человек могут столкнуться с острым голодом, 45 млн из них – из-за конфликта на Ближнем Востоке. Наиболее тяжелая ситуация складывается в Сомали, Шри-Ланке и Афганистане.
Директор Института аграрных исследований НИУ ВШЭ Надежда Орлова говорила «Ведомостям», что из-за войны в Иране перевозки азотных и фосфатных удобрений по Ормузскому проливу упали более чем на 90%. Проблемы с поставками энергоносителей также способствуют росту цен на товары и затрудняют транспортировку продуктов. Как ожидает Всемирный банк, цены на энергоносители в 2026 г. вырастут на 24%, а стоимость удобрений повысится на 31%.
28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану, в результате которых число погибших составило более 3000 человек. С 8 апреля между странами действует режим прекращения огня. 9 июня Тегеран сбил военный вертолет ВС США Apache в акватории Ормузского пролива. В ответ 10 июня Вашингтон нанес удары по силам ПВО Ирана, наземным пунктам управления и радиолокационным станциям в прибрежном районе.