Центробанки ожидают снижения доли доллара в мировых резервах

Около половины опрошенных регуляторов (45%) ожидают роста собственных золотых резервов в ближайший год. «Половина респондентов указала, что будет финансировать покупку золота за счет внутренней программы покупки в местной валюте, а 38% – за счет продажи имеющихся резервных активов», – говорится в тексте исследования. 89% считают, что мировые золотые резервы центробанков увеличатся за тот же период.