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Главная / Экономика /

Центробанки ожидают снижения доли доллара в мировых резервах

Ведомости

Большинство центробанков ожидают снижения доли американского доллара в глобальных резервах в течение следующих пяти лет. Это следует из совместного исследования World Gold Council и YouGov. В опросе, проведенном в феврале – мае этого года, приняли участие 76 регуляторов со всего мира.

Согласно его результатам, ожидают снижения доли американской валюты 74% респондентов. Доля других валют, таких как евро и юань, останется неизменной в течение того же периода, в то время как объем золотых резервов увеличится.

Около половины опрошенных регуляторов (45%) ожидают роста собственных золотых резервов в ближайший год. «Половина респондентов указала, что будет финансировать покупку золота за счет внутренней программы покупки в местной валюте, а 38% – за счет продажи имеющихся резервных активов», – говорится в тексте исследования. 89% считают, что мировые золотые резервы центробанков увеличатся за тот же период.

В начале года аналитики The Kobeissi Letter подсчитали, что доля доллара США в мировых резервах упала до минимума за 20 лет и составляет порядка 40%. За десятилетие доля сократилась на 18 п. п.

5 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции и «воровство» международных резервов России негативно повлияли на позиции доллара и евро. По его мнению, это вопрос недобросовестной конкуренции, а причиной для конфискации может стать «что угодно».

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