Путин: «воровство» международных резервов РФ негативно повлияло на доллар и евро

«Все страны могут в любой момент лишиться доступа к своим активам, которые размещены в долларах и евро. Это вопрос недобросовестной конкуренции», – отметил политик, добавив, что причиной для конфискации может стать «что угодно». В случае с Рф поводом стал конфликт на Украине, в случае других государств это может быть, например, конфликт на Ближнем Востоке.