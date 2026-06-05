Путин: «воровство» международных резервов РФ негативно повлияло на доллар и евро
Санкции и «воровство» международных резервов России негативно повлияли на позиции доллара и евро, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ-2026.
«Все страны могут в любой момент лишиться доступа к своим активам, которые размещены в долларах и евро. Это вопрос недобросовестной конкуренции», – отметил политик, добавив, что причиной для конфискации может стать «что угодно». В случае с Рф поводом стал конфликт на Украине, в случае других государств это может быть, например, конфликт на Ближнем Востоке.
18 мая стало известно, что активы Центрального банка России, находящиеся в Euroclear Bank, останутся замороженными, несмотря на решение Арбитражного суда Москвы. В сообщении указывается, что активы ЦБ заморожены в соответствии с международными санкциями. В компании также пояснили, что иск ЦБ РФ к Euroclear Bank «не признается законодательством ЕС», а сам депозитарий «не признает юрисдикцию суда».
В январе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не потеряла надежду на разблокировку замороженных на Западе активов Банка России и будет продолжать за них бороться.