Инфляция в России за неделю замедлилась до 0,15%
Инфляция с 9 по 15 июня, по оценке Росстата, составила 0,15%. Неделей ранее показатель составлял 0,2%. С начала года потребительские цены выросли на 3,68%, с начала месяца – на 0,38%.
Наибольший вклад в недельную инфляцию внесло подорожание плодоовощной продукции – в среднем на 1,6%. Лук репчатый подорожал на 7%, картофель – на 5,2%, огурцы – на 3,3%, свекла – на 3%, морковь – на 2,5%, капуста – на 2,4%, яблоки – на 0,5%. Помидоры и бананы подешевели на 0,7%.
Среди других продуктов выросли цены на мясо кур (+0,5%), вермишель (+0,4%), сахар-песок и овощные консервы для детского питания (+0,3%). Снизились цены на куриные яйца (-2,2%), ультрапастеризованное молоко (-0,5%), сыры (-0,3%), гречневую крупу (-0,2%), пастеризованное молоко, сливочное масло, сметану и печенье (-0,1%).
Среди непродовольственных товаров снизились цены на детские джинсы (-1,1%) и спортивные костюмы (-0,7%). В группе медикаментов подорожал активированный уголь (+0,4%), подешевел нафазолин (-0,4%).
17 июля «инФОМ» по заказу Банка России опубликовал результаты опроса, согласно которым инфляционные ожидания россиян в июне снизились до 12,4% с 13% в мае, обновив минимум с июля 2024 г.
10 июня Росстат сообщил, что в мае годовая инфляция в России составила 5,31% против 5,58% в апреле. В месячном выражении потребительские цены увеличились в стране на 0,17%.