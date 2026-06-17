Инфляция в России за неделю замедлилась до 0,15%

Наибольший вклад в недельную инфляцию внесло подорожание плодоовощной продукции – в среднем на 1,6%. Лук репчатый подорожал на 7%, картофель – на 5,2%, огурцы – на 3,3%, свекла – на 3%, морковь – на 2,5%, капуста – на 2,4%, яблоки – на 0,5%. Помидоры и бананы подешевели на 0,7%.