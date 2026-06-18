Цены на бензин в США впервые с марта опустились ниже $4 за галлон
Средняя цена бензина в США впервые с конца марта опустилась ниже отметки в $4 за галлон на фоне подготовки к открытию Ормузского пролива после соглашения между США и Ираном. Об этом сообщил CNN.
По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), средняя цена обычного бензина в стране 18 июня составила $3,999 за галлон. Это первый случай с 30 марта, когда показатель оказался ниже психологической отметки в $4. Самый дешевый бензин зафиксирован в штате Индиана – в среднем $3,40 за галлон. В общей сложности в 28 штатах средняя стоимость топлива уже опустилась ниже $4.
Снижение цен происходит после достижения майского пика в $4,56 за галлон. Стоимость топлива падает на ожиданиях возобновления судоходства через Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.
Вместе с тем аналитики предупреждают, что возвращение к довоенным ценам около $3 за галлон в ближайшее время маловероятно. По их оценкам, на полное восстановление поставок нефти через Ормузский пролив может потребоваться несколько месяцев. Эксперты также отмечают, что часть нефтедобывающей и перерабатывающей инфраструктуры региона была повреждена в ходе конфликта, а владельцы АЗС традиционно снижают цены медленнее, чем повышают их.
При этом некоторые аналитики не исключают нового роста цен выше $4 за галлон позднее летом на фоне сезонного увеличения спроса на топливо.
10 июня годовая инфляция в США в мае ускорилась до 4,2%, впервые с начала 2023 г. превысив отметку в 4%. Рост потребительских цен во многом связан с подорожанием энергоносителей на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и конфликта вокруг Ирана. При этом базовая инфляция, не учитывающая цены на продукты питания и энергию, оказалась более сдержанной. В месячном выражении она выросла на 0,2%, а в годовом – до 2,9%.