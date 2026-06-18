Цены на бензин в США впервые с марта опустились ниже $4 за галлон

Средняя цена бензина в США впервые с конца марта опустилась ниже отметки в $4 за галлон на фоне подготовки к открытию Ормузского пролива после соглашения между США и Ираном. Об этом сообщил CNN.



По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), средняя цена обычного бензина в стране 18 июня составила $3,999 за галлон. Это первый случай с 30 марта, когда показатель оказался ниже психологической отметки в $4. Самый дешевый бензин зафиксирован в штате Индиана – в среднем $3,40 за галлон. В общей сложности в 28 штатах средняя стоимость топлива уже опустилась ниже $4.