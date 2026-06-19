Собиравший данные о ПВО в Сочи гражданин Румынии получил 15 лет

По данным спецслужбы, 24-летний иностранец в августе 2024 г. по заданию украинских спецслужб собирал и передавал сведения о местах дислокации средств противовоздушной обороны в Сочи. Выяснилось, что украинский куратор пообещал мужчине содействие в безопасном выезде из страны, а также помощь со вступлением в запрещенное в РФ вооруженное формирование Украины для участия в боевых действиях против России. Но фигуранта задержали силовики.