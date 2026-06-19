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Собиравший данные о ПВО в Сочи гражданин Румынии получил 15 лет

Ведомости

Краснодарский краевой суд приговорил гражданина Румынии к 15 годам лишения свободы по делу о шпионаже. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным спецслужбы, 24-летний иностранец в августе 2024 г. по заданию украинских спецслужб собирал и передавал сведения о местах дислокации средств противовоздушной обороны в Сочи. Выяснилось, что украинский куратор пообещал мужчине содействие в безопасном выезде из страны, а также помощь со вступлением в запрещенное в РФ вооруженное формирование Украины для участия в боевых действиях против России. Но фигуранта задержали силовики.

«Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», – пояснили в ФСБ (цитата по ТАСС).

В ведомстве подчеркнули, что украинские структуры продолжают привлекать иностранцев к деятельности, направленной против России. Ведомство предупредило, что все лица, согласившиеся оказывать содействие противнику, будут установлены и привлечены к ответственности.

4 июня в ФСБ также сообщали о задержании жителя Севастополя по подозрению в шпионаже в пользу Украины. По версии следствия, мужчина передавал Службе безопасности Украины данные о российских военнослужащих. Как заявили в ведомстве, задержанный признал, что был завербован через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), а также подтвердил передачу украинской стороне личных данных российских военных.

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