ЦБ: проинфляционные риски выросли из-за снижения выпуска моторного топлива
Проинфляционные риски демонстрируют рост из-за временного снижения производства моторного топлива. Об этом говорится в сообщении Банка России.
Регулятор отметил, что дезинфляционные риски связаны с более существенным замедлением внутреннего спроса. Проинфляционные риски, как и раньше, преобладают над дезинфляционными в среднесрочной перспективе.
Не изменились проинфляционные риски, касающиеся высоких инфляционных ожиданий и длительного периода роста зарплат темпами выше роста производительности труда, а также ухудшения перспектив мировой экономики и роста ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности.
19 июня совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б. п.) до 14,25%. Снижение ставки стало девятым подряд. Только двое опрошенных «Ведомостями» экспертов ожидали такого шага. Большинство – 14 из 19 экономистов – предполагали снижение до 14%, еще один участник опроса называл диапазон 14–14,25%, другой считал вероятным снижение до 13,5–14%. Один аналитик выражал уверенность, что ставка останется неизменной.