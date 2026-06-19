ЦБ: проинфляционные риски выросли из-за снижения выпуска моторного топлива

19 июня совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б. п.) до 14,25%. Снижение ставки стало девятым подряд. Только двое опрошенных «Ведомостями» экспертов ожидали такого шага. Большинство – 14 из 19 экономистов – предполагали снижение до 14%, еще один участник опроса называл диапазон 14–14,25%, другой считал вероятным снижение до 13,5–14%. Один аналитик выражал уверенность, что ставка останется неизменной.