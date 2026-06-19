Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,821+0,29%KUZB0,029-3,62%CHKZ16 100-0,62%IMOEX2 427,47-0,56%RTSI1 042,41-0,56%RGBI117,5-0,55%RGBITR778,54-0,5%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

ЦБ: проинфляционные риски выросли из-за снижения выпуска моторного топлива

Ведомости

Проинфляционные риски демонстрируют рост из-за временного снижения производства моторного топлива. Об этом говорится в сообщении Банка России.

Регулятор отметил, что дезинфляционные риски связаны с более существенным замедлением внутреннего спроса. Проинфляционные риски, как и раньше, преобладают над дезинфляционными в среднесрочной перспективе.

Не изменились проинфляционные риски, касающиеся высоких инфляционных ожиданий и длительного периода роста зарплат темпами выше роста производительности труда, а также ухудшения перспектив мировой экономики и роста ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности.

19 июня совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б. п.) до 14,25%. Снижение ставки стало девятым подряд. Только двое опрошенных «Ведомостями» экспертов ожидали такого шага. Большинство – 14 из 19 экономистов – предполагали снижение до 14%, еще один участник опроса называл диапазон 14–14,25%, другой считал вероятным снижение до 13,5–14%. Один аналитик выражал уверенность, что ставка останется неизменной.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте