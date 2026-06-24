Латвия стала основным поставщиком водки в Россию в начале 2026 года

В середине мая «Ведомости» писали со ссылкой на подсчеты оператора системы маркировки «Честный знак» Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), что импорт пива и пивных напитков в Россию по итогам четырех месяцев 2026 г. достиг 135 млн л. Это на 51% превышает итоги аналогичного периода прошлого года. Внутреннее производство за это же время сократилось на 2,2% с 283,8 млн до 277,7 млн дал (2,83 млрд и 2,77 млрд л соответственно), по данным Росалкогольтабакконтроля.