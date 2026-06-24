Латвия стала основным поставщиком водки в Россию в начале 2026 года
В I квартале 2026 г. Латвия стала основным поставщиком водки в Россию. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные национальных статслужб разных стран.
Российские компании ввезли из этой страны алкоголь на $2,6 млн. Испания заняла второе место с $537 400, Грузия – третье с $203 700.
Литва и Армения поставили водки примерно на одинаковые суммы – $103 100 и $102 700 соответственно. Также в топ вошли Германия ($73 400), Эстония ($42 400), Финляндия ($31 800), Франция ($24 700) и Италия ($18 700).
Эксперты отмечают, что рост поставок из Латвии связан с интересом производителей к новым каналам сбыта в условиях санкций, а позиции Грузии и Армении объясняются развитыми торговыми связями и логистикой. В Испании, предположительно, базируются международные дистрибуционные структуры.
В середине мая «Ведомости» писали со ссылкой на подсчеты оператора системы маркировки «Честный знак» Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), что импорт пива и пивных напитков в Россию по итогам четырех месяцев 2026 г. достиг 135 млн л. Это на 51% превышает итоги аналогичного периода прошлого года. Внутреннее производство за это же время сократилось на 2,2% с 283,8 млн до 277,7 млн дал (2,83 млрд и 2,77 млрд л соответственно), по данным Росалкогольтабакконтроля.