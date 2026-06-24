ГД приняла закон о сохранении порога доходов малого бизнеса для уплаты НДС

Проект был внесен в Госдуму депутатами и сенаторами из «Единой России» 9 июня. Перед этим, 5 июня, президент России Владимир Путин предложил сохранить действующий порог «на максимально длительное время». Парламентарии предлагают снижать порог с 2030 г. до 15 млн руб., с 2031 г. – до 10 млн руб. При этом обязанность по уплате НДС будет возникать при превышении порогового значения за предыдущий и текущий год.