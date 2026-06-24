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Главная / Экономика /

ГД приняла закон о сохранении порога доходов малого бизнеса для уплаты НДС

До 2030 года он составит 20 млн рублей
Ведомости

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, согласно которому до 2030 г. сохраняется порог доходов в 20 млн руб., при достижении которого малый бизнес должен перейти с упрощенной системы налогообложения на уплату НДС. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Поправки вносятся в в Налоговый кодекс РФ. В Госдуме пояснили, что документ сохраняет установленные на 2026 г. пороговые значения доходов, при достижении которых налогоплательщик на упрощенной системе налогообложения становится плательщиком НДС, в размере 20 млн руб. на 2027–2029 гг.

Проект был внесен в Госдуму депутатами и сенаторами из «Единой России» 9 июня. Перед этим, 5 июня, президент России Владимир Путин предложил сохранить действующий порог «на максимально длительное время». Парламентарии предлагают снижать порог с 2030 г. до 15 млн руб., с 2031 г. – до 10 млн руб. При этом обязанность по уплате НДС будет возникать при превышении порогового значения за предыдущий и текущий год. 

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