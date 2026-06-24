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Главная / Экономика /

АНО «Цифровая экономика» запустит рабочую группу по господдержке ИИ

Ведомости

На базе АНО «Цифровая экономика» будет сформирована рабочая группа «Меры поддержки ИИ» в составе правительственной подкомиссии по развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщили в организации. Руководителем новой группы назначена генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Чулпан Госсамова.

Решение о создании рабочих групп по ключевым направлениям развития искусственного интеллекта было принято на заседании правительственной подкомиссии под председательством вице-премьера – руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко. В рамках этой работы планируется систематизировать подходы к развитию ИИ и мерам его государственной поддержки.

Как отметила Госсамова, ключевая задача заключается не только в создании условий для развития технологий, но и в их практическом внедрении в экономику. Меры поддержки должны стимулировать создание и совершенствование отечественных ИИ-моделей и помогать компаниям разных отраслей, включая малый бизнес.

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В состав рабочих групп войдут представители государственных органов, бизнеса и экспертного сообщества. Им предстоит выработать решения по ряду направлений, в том числе доступ разработчиков к данным для обучения моделей, расширение вычислительных мощностей, развитие инфраструктуры центров обработки данных и совершенствование условий технологического присоединения.

Всего планируется создать семь профильных направлений работы: регулирование и снижение административных барьеров в сфере ИИ, развитие инфраструктуры и ЦОД, доступ к данным, обучение моделей, информационная безопасность, внедрение технологий и меры государственной поддержки.

22 июня правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о развитии в России технологий искусственного интеллекта. Законопроект становится отправной точкой для регулирования ИИ в России. Документ вводит определения «искусственный интеллект», «большая языковая модель», «национальные» и «суверенные» модели ИИ.

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