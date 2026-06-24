АНО «Цифровая экономика» запустит рабочую группу по господдержке ИИ

Как отметила Госсамова, ключевая задача заключается не только в создании условий для развития технологий, но и в их практическом внедрении в экономику. Меры поддержки должны стимулировать создание и совершенствование отечественных ИИ-моделей и помогать компаниям разных отраслей, включая малый бизнес.