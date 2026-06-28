Минфин: Украине потребуется $145,9 млрд внешнего финансирования до 2029 года
По данным министерства финансов Украины, совокупная потребность страны во внешнем финансировании в 2026–2029 гг. составит $145,9 млрд. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко накануне официального открытия Конференции по восстановлению Украины (URC) во время 17-го заседания Руководящего комитета Украинской платформы доноров.
По словам Марченко, потребности государственного бюджета на 2026 г. будут обеспечены за счет механизма ERA, предусматривающего использование доходов от замороженных российских активов, программы ЕС Ukraine Facility, кредита Ukraine Support Loan (USL), программы Международного валютного фонда, а также помощи Швеции, Норвегии, Японии, Всемирного банка и других партнеров. При этом министр подчеркнул, что финансирование на 2027 г. пока не обеспечено в полном объеме.
В минфине сообщили, что с начала 2026 г. до открытия URC удалось привлечь $11,9 млрд внешнего финансирования. Во время конференции были подписаны документы по крупнейшей в истории сотрудничества Украины со Всемирным банком операции Development Policy Operation (DPO-1 2026) на сумму $3,39 млрд, из которых $2,25 млрд составляют грантовые средства. Кроме того, Украина получила первый транш макрофинансовой поддержки в размере 3,2 млрд евро в рамках программы USL.
По данным минфина Украины, с 2022 г. государство привлекло почти $180 млрд внешнего финансирования.
25 июня председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия переведет Украине первый транш в размере 3,2 млрд евро из кредита на 90 млрд евро. Накануне Euractiv писал, что ЕК задержит отправку 5,9 млрд евро на закупки беспилотников из первого транша кредита для Украины на 90 млрд евро, вместо этого Киев получит бюджетную поддержку в размере 3,2 млрд евро. Сумма войдет в состав 30 млрд евро, выделенных на макрофинансовую помощь Украине в 2026–2027 гг.