Минфин: Украине потребуется $145,9 млрд внешнего финансирования до 2029 года

В минфине сообщили, что с начала 2026 г. до открытия URC удалось привлечь $11,9 млрд внешнего финансирования. Во время конференции были подписаны документы по крупнейшей в истории сотрудничества Украины со Всемирным банком операции Development Policy Operation (DPO-1 2026) на сумму $3,39 млрд, из которых $2,25 млрд составляют грантовые средства. Кроме того, Украина получила первый транш макрофинансовой поддержки в размере 3,2 млрд евро в рамках программы USL.