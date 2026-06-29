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Главная / Экономика /

Иена обновила минимум к доллару с 1986 года

Ведомости

Японская иена обновила минимум к доллару США с 1986 г. Это следует из данных торгов.

На 20:11 мск курс доллара растет на 0,11% до 161,94 иены. В ходе торгов 29 июня курс достигал 161,97 иены в 16:45 мск.

«Интерфакс» отметил, что ослабление японской валюты происходит, несмотря на то что Центробанк Японии на последнем заседании повысил процентные ставки до 1%, что стало максимумом с 1995 г.

«Ведомости» писали в конце июня, что доллар укрепляется по отношению к основным мировым валютам несколько торговых сессий подряд. Это происходило на фоне усиления ожиданий по повышению процентной ставки ФРС США до конца 2026 г.

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