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Главная / Экономика /

Греф: горизонт планирования в России и мире стремится к нулю

Ведомости

Горизонт планирования в России и мире «стремится к нулю» с учетом нынешней ситуации в геополитике и развитием технологий. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на годовом собрании акционеров.

«[Приходится] жить в условиях полной неопределенности. <...> Нам придется в этих условиях жить и работать, и ожидать чего-то совершенно бессмысленно», – сказал он.

Греф рассказал, что для него и команды «Сбера» ориентиром являются слова психиатра Виктора Франкла, автора книги «Скажи жизни да!» об опыте выживания в концлагерях Аушвиц и Дахау: «Он сказал, что первыми умерли те, кто надеялся, что это закончится завтра. Вторыми – те, кто думали, что это не закончится никогда. И выжили только те, кто жили каждый день».

В ходе выступления Греф призвал снизить ключевую ставку. По его оценкам, экономика при экстремально высоких ставках долго существовать не может и сейчас «мы переохладили уже экономику».

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