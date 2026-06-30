«Сбер» ожидает экономический эффект от ИИ в размере 550 млрд рублей в 2026 году

Банк продолжает расширять применение ИИ в различных направлениях деятельности. Так, 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме был представлен платежный терминал НЕО со встроенным искусственным интеллектом. Устройство оснащено восьмиядерным процессором и NPU-чипом для ускорения вычислений, а его экран имеет на 60% более высокое разрешение по сравнению с предыдущим поколением терминалов. НЕО поддерживает оплату банковскими картами, смартфонами, QR-кодами и с помощью биометрии. Кроме того, через терминал можно оформить оплату частями, оставить чаевые и проверить баланс бонусной программы.