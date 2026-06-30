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«Сбер» ожидает экономический эффект от ИИ в размере 550 млрд рублей в 2026 году

Ведомости

Экономический эффект от использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) во всех направлениях бизнеса «Сбера» в 2026 г. может составить 550 млрд руб. Об этом на годовом собрании акционеров заявил глава банка Герман Греф, трансляцию ведет «Ведомости. Капитал».

По его словам, в 2025 г. внедрение ИИ уже принесло экосистеме «Сбера» около 450 млрд руб.

15 июня в банке сообщали, что более 65% обращений клиентов уже обрабатываются с использованием технологий искусственного интеллекта. Уровень автоматизации телефонного обслуживания достиг 66%, а в чатах – 71%.

Банк продолжает расширять применение ИИ в различных направлениях деятельности. Так, 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме был представлен платежный терминал НЕО со встроенным искусственным интеллектом. Устройство оснащено восьмиядерным процессором и NPU-чипом для ускорения вычислений, а его экран имеет на 60% более высокое разрешение по сравнению с предыдущим поколением терминалов. НЕО поддерживает оплату банковскими картами, смартфонами, QR-кодами и с помощью биометрии. Кроме того, через терминал можно оформить оплату частями, оставить чаевые и проверить баланс бонусной программы.

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