«Сбер» перевел на ИИ более 65% клиентских обращений

«Сбер» активно внедряет ИИ в различные сферы деятельности банка. 4 июня в ходе ПМЭФа организация представила первый платежный терминал НЕО со встроенным искусственным интеллектом. Терминал работает на восьмиядерном процессоре с NPU-чипом для ускорения вычислений, а разрешение экрана на 60% выше по сравнению с предыдущим поколением устройств. В банке отметили, что НЕО поддерживает все основные способы оплаты, включая банковские карты, смартфоны, QR-коды и биометрию. Через терминал также можно оформить оплату частями, оставить чаевые, проверить баланс бонусов.